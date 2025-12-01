Vier Autos in Chemnitz kollidiert

Eine 76-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es dazu gekommen ist.

Vier Autos sind am Samstag im Chemnitzer Stadtteil Gablenz zusammengestoßen. Das hat die Polizei berichtet. Der Verkehrsunfall war gegen 11.50 Uhr passiert. Ein 34 Jahre alter Seat-Fahrer wollte zu dieser Zeit von der Straße Heimgarten in die Carl-von-Ossietzky-Straße einfahren. Dabei kollidierte er mit einem stadtauswärts fahrenden Toyota,...