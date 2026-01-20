MENÜ
  • Vierte Festnahme nach Raubserie in Chemnitz

Die Polizei konnte inzwischen vier Verdächtige in Untersuchungshaft bringen. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Die Polizei konnte inzwischen vier Verdächtige in Untersuchungshaft bringen. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Die Polizei konnte inzwischen vier Verdächtige in Untersuchungshaft bringen.
Die Polizei konnte inzwischen vier Verdächtige in Untersuchungshaft bringen. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Chemnitz
Vierte Festnahme nach Raubserie in Chemnitz
Von Erik Anke
Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde nach einem Raub in Leipzig verhaftet. Er soll in Chemnitz weitere Verbrechen begangen haben.

Die Ermittlungsgruppe „Recon" hat einen weiteren Tatverdächtigen zu Raubdelikten in Chemnitz identifiziert. Der 16-jährige afghanische Staatsbürger konnte am Dienstagmorgen der vergangenen Woche in Leipzig gestellt werden. Dort hatte er mit einem messerähnlichen Gegenstand einen 20-Jährigen ausgeraubt.
