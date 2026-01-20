Vierte Festnahme nach Raubserie in Chemnitz

Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde nach einem Raub in Leipzig verhaftet. Er soll in Chemnitz weitere Verbrechen begangen haben.

Die Ermittlungsgruppe „Recon" hat einen weiteren Tatverdächtigen zu Raubdelikten in Chemnitz identifiziert. Der 16-jährige afghanische Staatsbürger konnte am Dienstagmorgen der vergangenen Woche in Leipzig gestellt werden. Dort hatte er mit einem messerähnlichen Gegenstand einen 20-Jährigen ausgeraubt.