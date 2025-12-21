Chemnitz
Mit „Peeces“ veranstaltete einer der größeren Player auf dem deutschen Markt mit gebrauchter Kleidung erstmals einen Markt in Chemnitz. Wer kauft hier warum ein? Und wo kommt die Kleidung her?
Jamie Roth konnte es gar nicht erwarten. Seine Kleidung, mit der er zum Pentagon 3 gekommen war, steckt nun in einem Beutel. Die neue, eine Hose und eine Jacke, hat er gleich angezogen. Wobei neu nicht ganz richtig ist: Irgendwann hat diese beiden Sachen schon mal jemand getragen, vielleicht, als Roth noch gar nicht geboren war. Es sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.