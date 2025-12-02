„Völlig unverständlich“: Limbach-Oberfrohnas Entscheidung gegen digitale Haltestellen irritiert Experten und Fahrgäste

Der Stadtrat hatte sich gegen digitale Anzeigen an Haltestellen entschieden. Fahrgäste und der Fahrgastverband kritisieren die Entscheidung. Letzterer wendet sich mit einem Appell an die Stadträte.

Irritierend und enttäuschend nennt es der Fahrgastverband Pro Bahn Mitteldeutschland. Als überraschend bezeichnet es Lars Frischmann, Einwohner von Limbach-Oberfrohna. Die Entscheidung des dortigen Stadtrates gegen digitale Haltestellen hat auch über die Stadt hinaus Reaktionen hervorgerufen. Lars Frischmann lebt vor Ort. Jeden Tag nutzt er den...