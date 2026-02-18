Volkshochschule Chemnitz geht mit 600 Angeboten ins Sommersemester

Am 23. Februar startet das Sommersemester der Volkshochschule Chemnitz. 13 Kurse beginnen, darunter viele Fremdsprachen. Das China-Spezial im März ist ein Höhepunkt.

Die Volkshochschule Chemnitz eröffnet das Sommersemester mit einem umfangreichen Kursangebot. Am Montag, 23. Februar, starten 13 Kurse, darunter verschiedene Fremdsprachen und ein Strickkurs, wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Zu den angebotenen Sprachen gehören Englisch, Französisch, Italienisch, Hebräisch, Russisch, Schwedisch und...