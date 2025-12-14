Volle Chemnitzer City zum verkaufsoffenen Sonntag: Das sagen Kunden und Händler zum Sinn solcher Tage

Es gehört zum Advent wie der Weihnachtsmarkt: An Sonntag durften die Geschäfte in der Innenstadt zum zweiten Mal im Advent die Türen öffnen. Viele nutzen die Möglichkeit, ebenso viele kauffreudige Kunden.

Auch wenn das Wetter bei 4 Grad plus und feuchter Luft nicht allzu sehr zu einem Spaziergang einlädt, war die Innenstadt am dritten Advent so mit flanierenden Menschen angefüllt, wie es sich Citymanager dauerhaft wünschen. Nicht nur der Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Leckereien und Karussells lockte die Massen aus Stadt und Umland. Es war...