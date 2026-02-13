Volle Züge am Wochenende zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden erwartet

Fußballspiele, Demonstrationen und Bauarbeiten: Die Mitteldeutsche Regiobahn warnt vor Einschränkungen im Bahnverkehr.

Wer am Wochenende mit dem Zug in Sachsen unterwegs sein möchte, sollte viel Zeit einplanen. Auf den Linien RE 3 (Hof-Chemnitz-Dresden), RB 30 (Zwickau-Chemnitz-Dresden) und RE 6 (Chemnitz-Leipzig) rechnet der Betreiber, die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB), mit einem deutlich erhöhten Fahrgastaufkommen sowie mit umfangreichen Einschränkungen.