  • Volle Züge am Wochenende zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden erwartet

Auf den Linien RE 6, RE 3 und RB 30 werden am Wochenende mehr Fahrgäste erwartet. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Auf den Linien RE 6, RE 3 und RB 30 werden am Wochenende mehr Fahrgäste erwartet. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Volle Züge am Wochenende zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden erwartet
Von Erik Anke
Fußballspiele, Demonstrationen und Bauarbeiten: Die Mitteldeutsche Regiobahn warnt vor Einschränkungen im Bahnverkehr.

Wer am Wochenende mit dem Zug in Sachsen unterwegs sein möchte, sollte viel Zeit einplanen. Auf den Linien RE 3 (Hof-Chemnitz-Dresden), RB 30 (Zwickau-Chemnitz-Dresden) und RE 6 (Chemnitz-Leipzig) rechnet der Betreiber, die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB), mit einem deutlich erhöhten Fahrgastaufkommen sowie mit umfangreichen Einschränkungen.
