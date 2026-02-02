Staugefahr: Rund um den Falkeplatz wird es eng. Bild: Denise Märkisch

Staugefahr: Rund um den Falkeplatz wird es eng. Bild: Denise Märkisch

Chemnitz 02.02.2026

Vollsperrung in der Mühlenstraße und weniger Fahrspuren am Falkeplatz: Wo es in Chemnitz sonst noch eng wird

Neue Woche, neue Baustellen. Neben dem Beginn des Großprojektes zum Ausbau des Chemnitzer Modells, beginnen auch andernorts Baumaßnahmen. Ein Überblick. 1. August-Bebel-Straße, Grüna, in Höhe Chemnitzer Straße, Grüna, Vollsperrung für den Abwasseranschluss (KNS/KNE) im Bauabschnitt 3.1 und 4.1 bis zum 30. April. Umleitung: Chemnitzer Straße, Pleißaer Straße, Dorfstraße bzw. Baumgartenstraße. 1. August-Bebel-Straße, Grüna, in Höhe Chemnitzer Straße, Grüna, Vollsperrung für den Abwasseranschluss (KNS/KNE) im Bauabschnitt 3.1 und 4.1 bis zum 30. April. Umleitung: Chemnitzer Straße, Pleißaer Straße, Dorfstraße bzw. Baumgartenstraße. Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden