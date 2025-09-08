Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Vollsperrung in Niederlichtenau: Zwei Monate länger als geplant

Bis Weihnachten ist die Ortsdurchfahrt Niederlichtenau gesperrt - zwei Monate länger als geplant.
Bis Weihnachten ist die Ortsdurchfahrt Niederlichtenau gesperrt - zwei Monate länger als geplant.
Chemnitz Umland
Vollsperrung in Niederlichtenau: Zwei Monate länger als geplant
Von Bettina Junge
Die Trinkwasserleitung im Lichtenauer Ortsteil Niederlichtenau wird erneuert. Doch der Zeitplan gerät durch zusätzliche Arbeiten durcheinander.

Anwohner der Unteren Hauptstraße und der Siedlung in Niederlichtenau erhalten eine neue Trinkwasserleitung. Deshalb ist seit Mitte April die Ortsdurchfahrt im Lichtenauer Ortsteil gesperrt. Der Wasserversorger RZV erneuert abschnittsweise die Leitungen und Hausanschlüsse. Eigentlich sollte das Vorhaben im Oktober beendet sein. Aber die...
