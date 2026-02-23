Vollsperrungen, Ampeln, Staugefahr: In Chemnitz wird wieder kräftig gebaut

Chemnitz
Eine Störung an einem Lichtmast bringt eine Vollsperrung der Stelzendorfer Straße am Dienstag mit sich. Wo es in der Stadt sonst noch eng wird.
1. Annaberger Straße zwischen Scheffelstraße und Zöblitzer Straße Verkehrsraumeinschränkung wegen Neubau eines Mischwasser-Entlastungsbauwerkes (Bauphase 2) bis 30. November. Umleitung für Auffahrt Südring: Scheffelstraße und Helbersdorfer Straße.
