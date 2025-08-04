Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Vollsperrungen, Dauerbaustellen und neue Ampeln: So sieht es in dieser Woche auf den Chemnitzer Straßen aus

Auf vielen kleineren Straßen wird derzeit gebaut.
Auf vielen kleineren Straßen wird derzeit gebaut. Bild: Denise Märkisch
Auf vielen kleineren Straßen wird derzeit gebaut.
Auf vielen kleineren Straßen wird derzeit gebaut. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Vollsperrungen, Dauerbaustellen und neue Ampeln: So sieht es in dieser Woche auf den Chemnitzer Straßen aus
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur Bauarbeiten führen zur Sperrungen. Montagnacht sorgt ein Schwerlasttransport zur Vollsperrung der Neefestraße. Diese dauert bis Dienstagmorgen. Was sonst noch auf den Straßen los ist.

Adelsbergstraße in Höhe Haus-Nr. 292 bis 294 Vollsperrung bis 8. August wegen Arbeiten am Trinkwassernetz. Umleitung über Zschopauer Straße und Georgistraße. In Gegenrichtung über Georgistraße, Zschopauer Straße, Gornauer Straße und Walter-Janka-Straße.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
21.07.2025
8 min.
Baustart an der Barbarossastraße: Und wo es in Chemnitz sonst noch eng wird auf den Straßen
Baustellen 250721_c Foto: Tilo Steiner
Umfangreiche Bauarbeiten am Fernwärmenetz erfordern die Vollsperrung der Barbarossastraße ab Montag. Behinderungen auch auf der Bornaer-, der Eubaer Straße, der Palmstraße und Frankenberger Straße.
unserer Redaktion
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
23.06.2025
6 min.
Chemnitz: Wo diese Woche Stau und Behinderungen drohen
Ab Montag ist die Leipziger Straße nur einseitig befahrbar. Grund dafür ist die Beseitigung einer Störung an der Gasleitung. Ab Freitag ist die Heinersdorfer Straße voll gesperrt wegen Straßenbauarbeiten.
unserer Redaktion
Mehr Artikel