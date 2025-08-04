Vollsperrungen, Dauerbaustellen und neue Ampeln: So sieht es in dieser Woche auf den Chemnitzer Straßen aus

Chemnitz
Nicht nur Bauarbeiten führen zur Sperrungen. Montagnacht sorgt ein Schwerlasttransport zur Vollsperrung der Neefestraße. Diese dauert bis Dienstagmorgen. Was sonst noch auf den Straßen los ist.
Adelsbergstraße in Höhe Haus-Nr. 292 bis 294 Vollsperrung bis 8. August wegen Arbeiten am Trinkwassernetz. Umleitung über Zschopauer Straße und Georgistraße. In Gegenrichtung über Georgistraße, Zschopauer Straße, Gornauer Straße und Walter-Janka-Straße.
