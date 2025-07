Vom Aussterben bedroht, in Chemnitz mit Nachwuchs: Kleines Wildesel-Fohlen geboren

Ein bisschen erinnern die Beinchen an ein Zebra, doch hier zeigt sich ein junger Wildesel. In der freien Natur sind sie sehr selten geworden. Und auch in der Zucht gibt es nur knapp 300.

Im Chemnitzer Tierpark hat es Nachwuchs gegeben. Und nicht irgendwelchen. Eine Somali-Wildesel-Stute hat ein Fohlen bekommen. Die Mutter kam 2022 aus einem spanischen Zoo in die Stadt, nun ist sie zum ersten Mal Mutter. Das Jungtier, ebenfalls ein Weibchen, ist eine kleine Besonderheit. Grund: Die wilden Vorfahren des Hausesels sind vom Aussterben...