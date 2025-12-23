Vom Eislaufen über den Sonnenlandpark: So öffnen die Einrichtungen für Familien über die Feiertage

Ob mit der ganzen Familie oder allein, wenn man etwas Abstand braucht – hier sind die Öffnungszeiten des Weihnachtszirkus, des Eissportzentrums, der Kletterhalle und der Lichterwelt.

Das Jutta-Müller-Eissportzentrum öffnet seine Halle an Heiligabend von 9 bis 12 Uhr. Am 25. Dezember ist der Außenbereich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag – je nach Wetter – drinnen oder draußen von 9 bis 11 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr. Am Samstag ist der Außenbereich erneut von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag gelten die gleichen... Das Jutta-Müller-Eissportzentrum öffnet seine Halle an Heiligabend von 9 bis 12 Uhr. Am 25. Dezember ist der Außenbereich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag – je nach Wetter – drinnen oder draußen von 9 bis 11 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr. Am Samstag ist der Außenbereich erneut von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag gelten die gleichen...