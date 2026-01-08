Vom Kaukasus nach Chemnitz: Georgier ist der am weitesten angereiste Aussteller der Reisemesse

Chemnitz
Zum zweiten Mal ist Genadi Akhverdashvili bei der Chemnitzer Tourismusschau aktiv dabei. Was veranlasst ihn, den weiten Weg von Tbilissi nach Westsachsen auf sich zu nehmen?
Warum Chemnitz? Von der georgischen Hauptstadt hierher sind es mehr als 2600 Kilometer Luftlinie, die reale Reisestrecke ist noch viel weiter. Damit ist Genadi Akhverdashvili der am weitesten angereiste Aussteller der Messe am Wochenende.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.