Vom Kindertraining bis zum Ironman: Laufverein Limbach verbindet Breiten- und Leistungssport

Chemnitz Umland
Der „Laufverein Limbach 2000“ spricht Sportler aller Altersklassen an. Vom Spaß am Laufen bis zu deutschen Meisterschaften und Triathlons bietet der Verein seit 25 Jahren für jeden Trainingszustand etwas an. Gemeinschaft wird besonders großgeschrieben.
Der „LV Limbach 2000“ trägt sein Gründungsjahr im Namen. Im November 2000 wurde aus einer Gruppe von Läuferinnen und Läufern, die sich bereits zuvor regelmäßig zum gemeinsamen Training trafen, ein Verein. Aus einem lockeren Zusammenschluss wurde ein Anzugspunkt für den Breitensportler bis zum leistungsorientierten Wettkampfsportler.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.