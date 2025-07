Von 1825 bis zum Wasserstoff-Zug heute: Der VMS feiert in Chemnitz und Umland großes Eisenbahnfest

Am 20. und 21. September findet ein Kulturhauptstadtfest für 200 Jahre europäische Eisenbahngeschichte statt: mit neuen Zügen und historische Bahnfahrten. Wo Sie sich jetzt die Tickets sichern können.

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) veranstaltet ein großes Fest in Chemnitz und dem Umland zum 200. Geburtstag der Eisenbahn in Europa. Am Wochenende des 20. und 21. September öffnen insgesamt 40 Vereine und Partner in 22 Veranstaltungsorten ihre Türen. Sie erinnern mit verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres an...