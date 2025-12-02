Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Von 26 auf 4: Welche Jugendhilfe-Angebote in Chemnitz definitiv gestrichen und welche bleiben sollen

Der Druck auf das Rathaus ist groß: Erst am Montag machte eine „Allianz für Substanz“ mobil.
Der Druck auf das Rathaus ist groß: Erst am Montag machte eine „Allianz für Substanz" mobil. Bild: Jan Haertel
Der Druck auf das Rathaus ist groß: Erst am Montag machte eine „Allianz für Substanz“ mobil.
Der Druck auf das Rathaus ist groß: Erst am Montag machte eine „Allianz für Substanz“ mobil. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Von 26 auf 4: Welche Jugendhilfe-Angebote in Chemnitz definitiv gestrichen und welche bleiben sollen
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Seit Wochen ist die Aufregung groß, weil 26 Angebote der freien Jugendarbeit in Chemnitz für 2026 auf der Kippe stehen – oder standen. OB Schulze legt nun einen neuen Plan vor, der weniger radikal ist. Für alle reicht es trotzdem nicht.

Als prominentestes Opfer der kommunalen Sparpolitik stand die Chemnitzer Filmwerkstatt im Raum – die jüngst ausgezeichnet wurde und wo „Kraftklub“ und Theresa Weißbach erste Schritte machten.
