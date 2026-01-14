MENÜ
  Von Aida bis Rumpelstilzchen: Diese Kostüme verkauft das Chemnitzer Theater am Wochenende

Mallika Manuwald, Leiterin der Kostümabteilung, zwischen Kostümen aus „Aida“ (rechts), „Spuk unterm Riesenrad“ (die Mäntel vor und hinter ihr) und „Der Tenor der Herzogin“ (vorn) .
Mallika Manuwald, Leiterin der Kostümabteilung, zwischen Kostümen aus „Aida“ (rechts), „Spuk unterm Riesenrad“ (die Mäntel vor und hinter ihr) und „Der Tenor der Herzogin“ (vorn) . Bild: Andreas Seidel
Mitarbeiterin Alma Pfefferkorn beim sortieren der Kostüme.
Mitarbeiterin Alma Pfefferkorn beim sortieren der Kostüme. Bild: Andreas Seidel
Diese Jacke mit passender Kappe stammt aus der Schauspielproduktion „Europa flieht nach Europa“ und ist übersäht mit Kuscheltieren.
Diese Jacke mit passender Kappe stammt aus der Schauspielproduktion „Europa flieht nach Europa“ und ist übersäht mit Kuscheltieren. Bild: Andreas Seidel
Damenmaßschneiderin Cordelia Oertel ist in ein Ballettkleid aus der Operette „Die lustige Witwe“ von 1992 geschlüpft. Auch das soll verkauft werden.
Damenmaßschneiderin Cordelia Oertel ist in ein Ballettkleid aus der Operette „Die lustige Witwe“ von 1992 geschlüpft. Auch das soll verkauft werden. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Von Aida bis Rumpelstilzchen: Diese Kostüme verkauft das Chemnitzer Theater am Wochenende
Von Jana Peters
Vom großen Ausmisten im Theater-Fundus können Kostümfans am Samstag im Spinnbau profitieren. Der Leiterin der Kostümwerkstätten fällt das nicht leicht.

Die Mitarbeiterinnen der Kostümabteilung der Theater Chemnitz machen sich auf etwas gefasst. Am Samstag laden sie von 11 bis 14 Uhr zum Kostümverkauf in den Spinnbau ein. Zuletzt fand das im Januar 2016 im Opernhaus statt und die Warteschlange zog sich über den gesamten Theaterplatz.
