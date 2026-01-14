Von Aida bis Rumpelstilzchen: Diese Kostüme verkauft das Chemnitzer Theater am Wochenende

Chemnitz
Vom großen Ausmisten im Theater-Fundus können Kostümfans am Samstag im Spinnbau profitieren. Der Leiterin der Kostümwerkstätten fällt das nicht leicht.
Die Mitarbeiterinnen der Kostümabteilung der Theater Chemnitz machen sich auf etwas gefasst. Am Samstag laden sie von 11 bis 14 Uhr zum Kostümverkauf in den Spinnbau ein. Zuletzt fand das im Januar 2016 im Opernhaus statt und die Warteschlange zog sich über den gesamten Theaterplatz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.