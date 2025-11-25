Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Von der Wartburg-Vertragswerkstatt in die Zukunft: Wie ein afghanischer Flüchtling den Autopark Limbach künftig leiten wird

Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter.
Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter. Bild: Steffi Hofmann
Amin Ali Sofi wechselt an der Vorderachse eines Wagens einen den Stabilisator.
Amin Ali Sofi wechselt an der Vorderachse eines Wagens einen den Stabilisator. Bild: Steffi Hofmann
Ein gutes Team: der neue und alte Inhaber des Autoparks Limbach.
Ein gutes Team: der neue und alte Inhaber des Autoparks Limbach. Bild: Steffi Hofmann
Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter.
Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter. Bild: Steffi Hofmann
Amin Ali Sofi wechselt an der Vorderachse eines Wagens einen den Stabilisator.
Amin Ali Sofi wechselt an der Vorderachse eines Wagens einen den Stabilisator. Bild: Steffi Hofmann
Ein gutes Team: der neue und alte Inhaber des Autoparks Limbach.
Ein gutes Team: der neue und alte Inhaber des Autoparks Limbach. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz Umland
Von der Wartburg-Vertragswerkstatt in die Zukunft: Wie ein afghanischer Flüchtling den Autopark Limbach künftig leiten wird
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Win-win-Situation in einer freien Werkstatt in Limbach-Oberfrohna: Inhaber Uwe Kosalla suchte einen Nachfolger und kam mit einem jungen Afghanen zusammen, dessen Herz für Motoren schlägt.

Wer heutzutage eine Ausbildung oder ein Studium abschließt, kann nicht davon ausgehen, dass er sein Leben lang an ein- und demselben Arbeitsplatz verbringen wird. Bei Uwe Kosalla ist das anders. Von Teenagerzeit an ist er am selben Platz: in der Autowerkstatt am Gießerweg 3.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
4 min.
Tischlerei Hösel in Limbach-Oberfrohna: Gleich vier Gesellen glänzen bei Nachwuchswettbewerb
Adrian Klemm, Alexander Vogel, Jeremy Müller und Niklas Büge (v.li.) sind die Tischlergesellen, die ihre Zukunft im Limbacher Betrieb Hösel sehen.
Vier Azubis der Tischlerei Hösel aus Limbach-Oberfrohna haben ihre Ausbildung mit Exzellenz bestanden. Noch besser: Alle wollen im Unternehmen bleiben. Doch sowas fällt nicht vom Himmel.
Steffi Hofmann
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
01.11.2025
1 min.
Zwei Autos nach Unfall in Limbach abschleppreif
Bei einem Unfall in Limbach gab es auch eine Verletzte.
12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Kollision auf der Jägerstraße. Eine Verletzte musste vor Ort behandelt werden.
Christian Mathea
12:35 Uhr
2 min.
Stromausfall stoppt Prozess gegen mutmaßliche Linksextreme
Den Angeklagten wird vorgeworfen, gezielt Rechte angegriffen zu haben.
Ein Stromausfall im Gerichtssaal hat die Verhandlung gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden vorübergehend ausgebremst. Nach einer Pause soll es am frühen Nachmittag weitergehen.
Mehr Artikel