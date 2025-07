Von Gartenfreude bis Filmmagie: Tipps für das Wochenende in Chemnitz

Urlaub, Ferien, Wochenende: Nach den Regengüssen der vergangenen Tage kommt das Sommerwetter zurück. Worauf sich Gartenfreunde und Kulturliebhaber freuen können.

Ab in den Garten: Wem die letzten Tage das Blumengießen im Garten erspart blieb, kann die gewonnene Zeit beim 1. Chemnitzer Tag des Gartens verbringen. Dieser wird am kommenden Samstag vom Stadtverband der Chemnitzer Kleingärtner veranstaltet. In der Gartenanlage „Sachsens Ruh“ erwarten die Besucher neben Tanz und einer Bastelstraße für...