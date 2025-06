Von „Gemeinschaftssinn stärken“ bis „widerliche Diskussion“: Debatte um dauerhafte Beflaggung in Chemnitz

Statt nur an Gedenk- und Feiertagen sollen dauerhaft Fahnen gezeigt werden, forderte die CDU im Stadtrat. Ob das sinnvoll ist und welche Flaggen erlaubt sein sollten, darüber gingen die Meinungen auseinander.

Chemnitz, Sachsen, Deutschland, Europäische Union: Flaggen dieser vier werden an Gedenk- oder Feiertagen an den Fahnenmasten vor dem Rathaus hochgezogen. Oder aber auf Halbmast gesetzt, wenn der Anlass ein trauriger ist. An jedem anderen Tag im Jahr stehen die Masten nackt – noch. Demnächst könnten öffentliche Gebäude in der Stadt dauerhaft...