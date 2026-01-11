Von grüner bis schwarzer Piste: Der große Rodelhang-Check in Chemnitz

Bis Mitte nächster Woche sollte der Schnee in Chemnitz durchhalten. Zwei Expertinnen des Rodelsports testen deshalb sechs Abfahrten in der Stadt, die unterschiedlicher nicht sein können.

Elisa Mitte und Anouk Hofmann sind auf ihrem Zweisitzer mit Hörnern nahezu unschlagbar. Die kleinere Anouk sitzt vorn, die größere Elisa hinten. Besonders in ihrem Hausgebiet, dem Gerhart-Hauptmann-Platz auf dem Kaßberg, können die Schülerinnen ihre ganze Expertise ausfahren. „Elisa muss hinten lenken und bremsen“, erklärt Anouk und... Elisa Mitte und Anouk Hofmann sind auf ihrem Zweisitzer mit Hörnern nahezu unschlagbar. Die kleinere Anouk sitzt vorn, die größere Elisa hinten. Besonders in ihrem Hausgebiet, dem Gerhart-Hauptmann-Platz auf dem Kaßberg, können die Schülerinnen ihre ganze Expertise ausfahren. „Elisa muss hinten lenken und bremsen“, erklärt Anouk und...