Von Handy-Verzicht bis Eisbaden: Das nehmen sich Chemnitzer für 2026 vor

Manche sagen, jeder Tag sei der richtige für einen Neuanfang. Andere starten gern mit guten Vorsätzen ins Neue Jahr. Die „Freie Presse“ hat sich umgehört.

Manche winken gleich ab. „Gute Vorsätze sind dazu da, gebrochen zu werden“, sagt eine Frau. Viele haben sich fürs Neue Jahr dennoch etwas vorgenommen. So sagt der 13-jährige Malte Knöfel, er wolle „ins Gym gehen“. Manche winken gleich ab. „Gute Vorsätze sind dazu da, gebrochen zu werden“, sagt eine Frau. Viele haben sich fürs Neue Jahr dennoch etwas vorgenommen. So sagt der 13-jährige Malte Knöfel, er wolle „ins Gym gehen“.