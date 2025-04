Von Hühnerschreck bis Brummi: Kult-Oldtimer, W50 & Co. am 1. Mai wieder beim großen Treffen in Hartmannsdorf

Seit 2002 lockt das Oldtimertreffen am 1. Mai Tausende Besucher nach Hartmannsdorf. In diesem Jahr steht der DDR-Lastwagen W50 im Mittelpunkt der Ausstellung.

Alljährlich findet am 1. Mai rund um das Hartmannsdorfer Nutzfahrzeugmuseum eines der größten Fahrzeugtreffen in der Region statt. Hunderte Technikbegeisterte präsentieren an diesem Tag ihre historischen Schätze, die sonst die meiste Zeit wohlbehütet in Garagen und Hallen stehen. Angefangen vom Moped, über den Trabant, Wartburg und W50, bis...