Von Klein auf die Erde retten: So viel wissen Chemnitzer Grundschulkinder über Recycling

Chemnitz
Die Zukunft der Erde betrifft vor allem die Jugend. Das Lerntheater der „Wertstoffprofis“ zeigt, wie Kindern Ressourcenbewusstsein mit Spiel und Spaß vermittelt werden kann.
Die Turnhalle der Grundschule Obere Luisenschule in Chemnitz ist gut gefüllt. Normalerweise wird hier geturnt, getobt und mit Softbällen geworfen. Heute sitzen die Kinder auf Turnbänken und Sportmatten und blicken gespannt in Richtung der Bühne, auf der die „Wertstoffprofis“ bereits ihre Kulisse aufgebaut haben. Vor einer großen Leinwand...
