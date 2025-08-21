Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von Klein auf die Erde retten: So viel wissen Chemnitzer Grundschulkinder über Recycling

Die „Wertstoffprofis“ begeistern die Schülerinnen und Schüler der Chemnitzer Grundschule Obere Luisenschule. Foto: Andreas Seidel
Die „Wertstoffprofis“ begeistern die Schülerinnen und Schüler der Chemnitzer Grundschule Obere Luisenschule. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Von Klein auf die Erde retten: So viel wissen Chemnitzer Grundschulkinder über Recycling
Redakteur
Von Paula Klüver
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zukunft der Erde betrifft vor allem die Jugend. Das Lerntheater der „Wertstoffprofis“ zeigt, wie Kindern Ressourcenbewusstsein mit Spiel und Spaß vermittelt werden kann.

Die Turnhalle der Grundschule Obere Luisenschule in Chemnitz ist gut gefüllt. Normalerweise wird hier geturnt, getobt und mit Softbällen geworfen. Heute sitzen die Kinder auf Turnbänken und Sportmatten und blicken gespannt in Richtung der Bühne, auf der die „Wertstoffprofis“ bereits ihre Kulisse aufgebaut haben. Vor einer großen Leinwand...
