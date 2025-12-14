Von Kleingeld bis Smartphone: Einbrecher in Chemnitz unterwegs

Auf der Reitbahnstraße und in Markersdorf drangen Täter in Wohnungen ein. In einer waren die Einbrecher am helllichten Tag.

Die Chemnitzer Polizei ermittelt derzeit zu zwei Wohnungseinbrüchen. Im ersten Fall gelangten die Unbekannten in der Nacht zu Freitag über eine Balkontür eines Mehrfamilienhauses an der Reitbahnstraße im Zentrum. Ein Smartphone und ein Laptop wurden gestohlen. Wert: 1000 Euro. Auch der verursachte Schaden an der Balkontür wird auf diese Höhe...