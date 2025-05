Von Krisenherden zur Kulturhauptstadt: Warum eine Diplomatin ihr Sabbatical ausgerechnet in Chemnitz verbringt

Katrin Buchholz arbeitet für das Auswärtige Amt in Berlin, hat in Peking, Ankara, Paris und Barcelona gelebt. Jetzt wollte sie unbedingt nach Chemnitz.

Die Krisen dieser Welt laufen am Arbeitsplatz von Katrin Buchholz zusammen. Das, was die meisten schon beunruhigt, wenn sie es nur aus den Nachrichten hören, beschäftigt sie hautnah in ihrem Alltag. Sie ist Diplomatin und arbeitet in der Krisenabteilung des Auswärtigen Amtes. Stabilisierung, Krisenprävention und Friedensförderung gehören zu...