Von Limbach zur Deutschen Spielemeisterschaft? Spielemesse setzt in diesem Jahr auf außergewöhnliches Angebot

In diesem Jahr findet die „SpieLO“ zum ersten Mal in Kooperation mit der Landesblindenschule statt. Wer Glück hat, kann sich sogar für bundesweite Turniere qualifizieren.

Mehr als 160 Spiele auf einer zehn Meter langen Theke werden sich am Sonntag, 23. März, in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna stapeln. Ab 14 Uhr findet dort die alljährliche Spielemesse „SpieLO“ statt – das größte Spielevent im Chemnitzer Land. In diesem Jahr hat es sich Veranstalter Andreas Maas zum Ziel gemacht, für wirklich jeden...