Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Von Luisa Neubauer bis Frank-Walter Steinmeier: Diese Promis sind ab heute in Chemnitz zu Gast

Luisa Neubauer, Frank-Walter Steinmeier und Michael Kretschmer besuchen Chemnitz.
Luisa Neubauer, Frank-Walter Steinmeier und Michael Kretschmer besuchen Chemnitz. Bild: Julian Stratenschulte/dpa, IMAGO/Bonn.digital, Robert Michael/dpa
Luisa Neubauer, Frank-Walter Steinmeier und Michael Kretschmer besuchen Chemnitz.
Luisa Neubauer, Frank-Walter Steinmeier und Michael Kretschmer besuchen Chemnitz. Bild: Julian Stratenschulte/dpa, IMAGO/Bonn.digital, Robert Michael/dpa
Chemnitz
Von Luisa Neubauer bis Frank-Walter Steinmeier: Diese Promis sind ab heute in Chemnitz zu Gast
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Fokus: Große Veranstaltungen locken hochkarätige Gäste nach Chemnitz.

Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wird am kommenden Freitag einen Baum im Chemnitzer Stadthallenpark pflanzen. Das teilt die Carlowitz-Gesellschaft mit, auf deren Einladung Neubauer nach Chemnitz kommt. Die junge Aktivistin ist aber mitnichten die einzige Prominente, die in der nächsten Woche nach Chemnitz kommt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
3 min.
Klimaaktivistin Luisa Neubauer in Chemnitz: „Lasst den Cringe zu“
Luisa Neubauer (Mitte) hat im Stadthallenpark einen Eschen-Ahorn eingepflanzt.
Die 29-Jährige ist eine der Preisträger bei der diesjährigen Nachhaltigkeitskonferenz der Carlowitz-Gesellschaft. Bevor es offiziell wurde, traf sie auf viele junge Umweltaktive aus der Region und pflanzte einen Baum.
Denise Märkisch
23.10.2025
3 min.
Buchvorstellung in Chemnitz: Frau Koschak, wie erklärt man Kindern die Nachhaltigkeitsziele der UN?
Die bekannte Meteorologin Michaela Koschak präsentiert ihr neues Kinderbuch „Kleine Helden – große Ziele“
Mit „Kleine Helden – große Ziele“ liefert die Wettermoderatorin Michaela Koschak einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Sächsischen Nachhaltigkeitskonferenz 2025.
Oleksandra Patlai
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Mehr Artikel