  Chemnitz
  Von Modellträumen bis Musikmagie: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Von Freitag bis Sonntag finden die Spiele- und Modelltage in der Messe Chemnitz statt.
Nach der italienischen Oper „Der Bajazzo“ gibt es eine Autogrammstunde. Die Untertitelung gibt es auf Deutsch und Englisch.
Am Freitag findet im Smac eine Taschenlampenführung für Erwachsene zu den Themen Liebe, Sex und Hochzeitsglocken im Wandel statt.
Chemnitz
Von Modellträumen bis Musikmagie: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Von Laetitia Feddersen
Vom Familiennachmittag zwischen Modellbahnen und Brettspielen über große Oper, epische Serien-Soundtracks und französischen Filmsalon: In Chemnitz gibt es am Wochenende etwas für jeden.

Für Familien und Entdecker: In der Messe Chemnitz finden die Spiele- und Modelltage statt. Am Freitagabend startet die Game Night von 16 bis 24 Uhr mit freiem Eintritt und über 600 Spielen zum Ausprobieren. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag (10–17 Uhr) geht es mit Brettspielklassikern, Neuheiten sowie Modellbahnanlagen und Modellautos...
