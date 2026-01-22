Von Modellträumen bis Musikmagie: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Vom Familiennachmittag zwischen Modellbahnen und Brettspielen über große Oper, epische Serien-Soundtracks und französischen Filmsalon: In Chemnitz gibt es am Wochenende etwas für jeden.

Für Familien und Entdecker: In der Messe Chemnitz finden die Spiele- und Modelltage statt. Am Freitagabend startet die Game Night von 16 bis 24 Uhr mit freiem Eintritt und über 600 Spielen zum Ausprobieren. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag (10–17 Uhr) geht es mit Brettspielklassikern, Neuheiten sowie Modellbahnanlagen und Modellautos...