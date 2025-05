Von Murmeltieren bis Arschbomben-Contest – So feiern Chemnitz und die Region den Kindertag

Erst Muttertag, dann Vatertag und jetzt sind die Kleinen dran: Am 1. Juni ist internationaler Kindertag. In Chemnitz, Lichtenstein und Limbach-Oberfrohna ist einiges los. Ein Überblick.

In Deutschland wird gleich zweimal Kindertag gefeiert. Am 1. Juni, also an diesem Wochenende, und der Weltkindertag am 20. September. Warum auch nicht. Kinder sind toll. Und weil das so ist, gibt es rund um den 1. Juni viele Angebote für Familien.