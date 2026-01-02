Von Neubau bis Sanierung für 417 Millionen Euro: So gehen andere Städte im Vergleich zu Chemnitz mit ihren maroden Theatern um

Deutschlandweit werden Theater saniert oder neu gebaut. In Chemnitz stehen 33 Millionen Euro für einen Neubau, 34 Millionen für eine Sanierung im Raum. So sieht es in anderen Städten aus:

Altenburg: Das Landestheater Altenburg, eröffnet 1871, ist seit Sommer 2019 geschlossen. Seitdem spielt das Ensemble in einem Zelt. Die Bühnenmaschinerie im Landestheater wurde komplett erneuert. Dazu gehören unter anderem neue Drehbühne und Bühnenboden, neue Ton- und Lichttechnik im Bühnenhaus, neue Rollenzüge zum Bewegen der Requisiten.