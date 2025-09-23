Von Null auf 8500 Euro: Tischtennissportler schockiert von geplanten Sportstätten-Gebühren in Lichtenau

Die Nutzung der Sportstätten soll für Vereine kostenpflichtig werden. Nicht nur die Tischtennisabteilung des Lichtenauer SC steht vor einer finanziellen Zerreißprobe. Kein Einzelfall in der Region.

Kurios: Am 10. Oktober 1962 erzielten Tischtennissportler aus Oberlichtenau gegen den damaligen Gegner Limbach mit 10:10 Punkten, 24:24 Sätzen und 888:888 Bällen ein sogenanntes totales Unentschieden - so steht es im Internet. An diese Schlagzeile kann sich Thomas Lippmann nicht mehr erinnern. Damals war er gerade mal sieben Jahre alt und wohnte... Kurios: Am 10. Oktober 1962 erzielten Tischtennissportler aus Oberlichtenau gegen den damaligen Gegner Limbach mit 10:10 Punkten, 24:24 Sätzen und 888:888 Bällen ein sogenanntes totales Unentschieden - so steht es im Internet. An diese Schlagzeile kann sich Thomas Lippmann nicht mehr erinnern. Damals war er gerade mal sieben Jahre alt und wohnte...