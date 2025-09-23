Von Null auf 8500 Euro: Tischtennissportler schockiert von geplanten Sportstätten-Gebühren in Lichtenau

Chemnitz Umland
Die Nutzung der Sportstätten soll für Vereine kostenpflichtig werden. Nicht nur die Tischtennisabteilung des Lichtenauer SC steht vor einer finanziellen Zerreißprobe. Kein Einzelfall in der Region.
Kurios: Am 10. Oktober 1962 erzielten Tischtennissportler aus Oberlichtenau gegen den damaligen Gegner Limbach mit 10:10 Punkten, 24:24 Sätzen und 888:888 Bällen ein sogenanntes totales Unentschieden - so steht es im Internet. An diese Schlagzeile kann sich Thomas Lippmann nicht mehr erinnern. Damals war er gerade mal sieben Jahre alt und wohnte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.