Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Von Null auf 8500 Euro: Tischtennissportler schockiert von geplanten Sportstätten-Gebühren in Lichtenau

Thomas Lippmann ist seit 30 Jahren Abteilungsleiter Tischtennis beim Lichtenauer SC. Im Punktspielbetrieb sind sechs Erwachsenen- und fünf Jugendmannschaften am Start.
Thomas Lippmann ist seit 30 Jahren Abteilungsleiter Tischtennis beim Lichtenauer SC. Im Punktspielbetrieb sind sechs Erwachsenen- und fünf Jugendmannschaften am Start. Bild: Andreas Seidel
Thomas Lippmann ist seit 30 Jahren Abteilungsleiter Tischtennis beim Lichtenauer SC. Im Punktspielbetrieb sind sechs Erwachsenen- und fünf Jugendmannschaften am Start.
Thomas Lippmann ist seit 30 Jahren Abteilungsleiter Tischtennis beim Lichtenauer SC. Im Punktspielbetrieb sind sechs Erwachsenen- und fünf Jugendmannschaften am Start. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Von Null auf 8500 Euro: Tischtennissportler schockiert von geplanten Sportstätten-Gebühren in Lichtenau
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nutzung der Sportstätten soll für Vereine kostenpflichtig werden. Nicht nur die Tischtennisabteilung des Lichtenauer SC steht vor einer finanziellen Zerreißprobe. Kein Einzelfall in der Region.

Kurios: Am 10. Oktober 1962 erzielten Tischtennissportler aus Oberlichtenau gegen den damaligen Gegner Limbach mit 10:10 Punkten, 24:24 Sätzen und 888:888 Bällen ein sogenanntes totales Unentschieden - so steht es im Internet. An diese Schlagzeile kann sich Thomas Lippmann nicht mehr erinnern. Damals war er gerade mal sieben Jahre alt und wohnte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
18.08.2025
3 min.
Lichtenau: Kita-Beiträge steigen, Geburtenknick und nur noch eine Tagesmutter
In Lichtenau gibt es vier Kitas.
Ab dem kommenden Jahr müssen Eltern, die ihre Kinder in einer der Kitas betreuen lassen, mehr bezahlen. Sorgen bereiten die Geburten, die deutlich zurückgegangen sind.
Denise Märkisch
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
16.09.2025
2 min.
Kita-Beiträge in Lichtenau: Müssen sie wirklich steigen?
Farbige Kinder-Handabdrücke sind in einer Kindertagesstätte (Kita) zu sehen.
Steigende Kita-Kosten in Lichtenau zwingen zur Erhöhung der Elternbeiträge ab 2026. Trotz moderater Prozentsätze im Vergleich zu gesetzlichen Vorgaben stellt sich die Frage nach Alternativen.
Bettina Junge
Mehr Artikel