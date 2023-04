Von Party bis Kultur: Das ist am langen Wochenende in Chemnitz los

Was bei Tageslicht aussieht wie eine Baustelle, entpuppt sich in der Dunkelheit als bunte Explosion aus Licht, Musik, Video und Ton. Bis Sonntag verwandelt sich der Theaterplatz in der Dunkelheit in ein "Illuminarium". Das Thema der Kunstinstallation, die bewusst auf das Wochenende zwischen Winter- und Sommerzeit gelegt wurde, ist die Lebenszeit.