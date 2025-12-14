Von Schauplatz Eisenbahn bis Smac: Chemnitzer Sammlungen bündeln ihre Kräfte

Seit vier Jahren koordinieren Chemnitzer Museen und andere Sammlungen ihre Tätigkeit. Mit der Gründung eines Vereins entsteht eine solide Basis für die weitere Arbeit.

Mit einem Buch wurde im April des Jahres der Arbeitskreis Chemnitzer Museen und anderer Sammlungen erstmals sichtbar. „Es begann 2022", sagt Sabine Wolfram, Direktorin des Archäologiemuseums Smac. Der frühere Chef des Industriemuseums Jörg Feldkamp und Multifunktionär Egmont Elschner fragten im Kulturbeirat an, wie sich die Museen auf die...