Von Skibike bis Schneematte: Wintersport made in Chemnitz

Wer auf „Buy Local“ setzt, also ausschließlich Produkte aus der Region kaufen will, der ist in Chemnitz für die Skipiste ganz gut ausgestattet. Es gibt sogar Produkte, mit denen man in den Alpen richtig aus dem Rahmen fällt.

Ein gutes Balancegefühl braucht man schon, wenn man mit den Skibikes aus Chemnitz die Pisten runterrutschen will. Ob es für überzeugte Snowboarder und Skifahrer eine wirkliche Alternative ist, wird sich zeigen. Projektleiter Andreas Wiltzsch von der Firma Gert Weißbach hat eher Enduro-Fahrer und Mountainbiker im Blick, die ihren Sport im...