Von Spitzensport bis Reha für alle: Hier wird an der TU Chemnitz dafür geforscht

Der TU-Campus verjüngt sich. Gerade ist ein 30 Millionen Euro teurer Neubau mit Top-Bedingungen für Sportwissenschaftler fertig geworden. Gleichzeitig läuft ein Bauvorhaben, das noch dreimal teurer wird.

Die Kunst von Ausdauerläufern ist es, die Marathonstrecke mit möglichst wenig Kraft zu meistern, damit die Energie für 42,2 Kilometer ausreicht. Wie das am besten funktioniert, auch das kann in den Laboren des Neubaus für die Sportwissenschaften auf dem TU-Campus an der Reichenhainer Straße erforscht werden.