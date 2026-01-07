Von wegen sparen: Chemnitzer Rathaus muss noch jahrelang Miete für geschlossene Außenstelle zahlen

Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee wurde so rege genutzt wie keine andere. Dennoch beschloss der Stadtrat das Aus. Doch die Rechnung geht nicht auf.

Chemnitzerinnen und Chemnitzer, die einen neuen Ausweis oder Pass benötigten oder andere Behördengänge zu absolvieren hatten, konnten das bis Dezember bequem an einem der größten Einkaufszentren der Stadt erledigen – der Sachsen-Allee. Mehr als 20.000 Termine wurden dort pro Jahr abgearbeitet. So viele wie in keiner anderen Außenstelle des...