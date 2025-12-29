Von wem Chemnitz 2025 Abschied nehmen musste

Sie wirkten auf großer Bühne oder im Stillen, widmeten ihr Leben Kunst und Kultur, dem Sport, der Politik oder der Wissenschaft. Und sie werden vielen Chemnitzerinnen und Chemnitzern in Erinnerung bleiben.

Hartwig Albiro: In Chemnitz war das Jahr 2025 erst wenige Stunden alt, da machte die erste traurige Nachricht die Runde: Hartwig Albiro, langjähriger Schauspieldirektor des Chemnitzer Theaters, bedeutender Akteur der friedlichen Revolution in Karl-Marx-Stadt 1989 und über Jahrzehnte engagierter Chemnitzer, ist im Alter von 93 Jahren gestorben....