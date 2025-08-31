Vor Bus geschubst: Prozess um versuchten Mord in Chemnitz beginnt

Chemnitz
Angeklagt ist eine 41 Jahre alte Frau. Der Fall hatte sich im Frühjahr am Chemnitzer Hauptbahnhof ereignet.
Vor dem Chemnitzer Landgericht muss sich ab Montag eine Frau wegen versuchten Mordes verantworten. Die 41-Jährige soll am Chemnitzer Hauptbahnhof an einer Haltestelle eine 67 Jahre alte Frau vor einen fahrenden Linienbus gestoßen haben. Die Tat ereignete sich im Frühjahr dieses Jahres. Das Opfer war von dem Bus erfasst und schwer verletzt...
