Chemnitz
Zum Jahreswechsel 2022/23 erwarb die Krieger-Gruppe das Kaufhaus, in dem damals noch Waren über den Tresen gingen. Dann kam das Aus für Kaufhof. Was Krieger wirklich ärgerte, wie es drinnen aussieht und was als nächstes passiert.
„Wir sind gekommen, um zu bleiben“, mit diesen Worten ließ sich Kurt Krieger vor fast genau drei Jahren in der „Freien Presse“ zitieren. Seine Unternehmensgruppe, zu der auch Möbel Höffner und das Chemnitz-Center gehören, hatte wenige Tage zuvor das Kaufhof-Gebäude erworben. Kriegers Satz bezog sich auf die Frage, ob er das Haus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.