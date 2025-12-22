MENÜ
  • Vor drei Jahren kaufte die Krieger-Gruppe den Kaufhof: Ein fast leeres Haus, Rückschläge und Millionen-Pläne

Früher einer der begehrtesten Plätze: die Fensterreihe im Café des Kaufhof. In die oberen Etagen soll die Stadtverwaltung einziehen. Bild: Andreas Seidel
Früher einer der begehrtesten Plätze: die Fensterreihe im Café des Kaufhof. In die oberen Etagen soll die Stadtverwaltung einziehen. Bild: Andreas Seidel
Vor drei Jahren kaufte die Krieger-Gruppe den Kaufhof: Ein fast leeres Haus, Rückschläge und Millionen-Pläne
Von Benjamin Lummer
Zum Jahreswechsel 2022/23 erwarb die Krieger-Gruppe das Kaufhaus, in dem damals noch Waren über den Tresen gingen. Dann kam das Aus für Kaufhof. Was Krieger wirklich ärgerte, wie es drinnen aussieht und was als nächstes passiert.

„Wir sind gekommen, um zu bleiben“, mit diesen Worten ließ sich Kurt Krieger vor fast genau drei Jahren in der „Freien Presse“ zitieren. Seine Unternehmensgruppe, zu der auch Möbel Höffner und das Chemnitz-Center gehören, hatte wenige Tage zuvor das Kaufhof-Gebäude erworben. Kriegers Satz bezog sich auf die Frage, ob er das Haus...
