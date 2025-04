Vor Monaten gestohlen und gleich erkannt: Wie ein Motorrad in Chemnitz wieder auftauchte

Im Oktober 2024 wurde eine Honda in Chemnitz geklaut. Das Fahrzeug war vermutlich die ganze Zeit in der Stadt. Der Besitzer erkannte sie wieder und rief die Polizei. Das ist aber noch nicht alles.

Hier war Kommissar Zufall am Werk. Montagabend gegen 18 Uhr ist ein Mann auf der Kieselhausenstraße in Rabenstein unterwegs. Da fällt sein Blick auf ein Motorrad, eine Honda VTR 1000. Er kennt das Fahrzeug. Es ist – oder besser war mal – seins. Im Oktober 2024 wurde es ihm aus einer Garage in Altendorf gestohlen. Die schwarz-weiße Maschine...