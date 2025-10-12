Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag

Chemnitz
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Das gab es am Klinikum Chemnitz noch nie: Gleich acht Anästhesietechnische Assistenten (ATA) konnte das Krankenhaus direkt nach ihrem Abschluss an der Medizinischen Berufsfachschule als Berufseinsteiger übernehmen. „In den Jahren zuvor konnten wir meist nur mit einem Absolventen rechnen, der dann unser Team verstärkt“, sagt Bettina...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.