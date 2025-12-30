Vorbild „Light our Vision“: Zentrale Silvesterparty für Chemnitz?

Chemnitz
Einheimische Gastronomen könnten ein gutes Geschäft machen, lokale Künstler das Programm gestalten, so ein Vorschlag der Chemnitzer Grünen. Ganz neu ist er nicht.
Die Chemnitzer Grünen fordern in der Diskussion um Böller und Silvesterfeuerwerk Verbotszonen rund um Tierheime, Hundewiesen, in dichtbesiedelten Wohngebieten und in der Innenstadt. Zugleich regen sie ein Silvesterkonzept für die Stadt an. Denkbar seien Veranstaltungen etwa auf dem Theaterplatz mit öffentlichem Feuerwerk oder eine Licht- und...
