  • Vorfahrtsfehler? 20.000 Euro Schaden bei Unfall in Burgstädt

Bei einem Unfall am Freitagvormittag in Burgstädt wurde ein Mann verletzt.
Bei einem Unfall am Freitagvormittag in Burgstädt wurde ein Mann verletzt.
Bei einem Unfall am Freitagvormittag in Burgstädt wurde ein Mann verletzt.
Bei einem Unfall am Freitagvormittag in Burgstädt wurde ein Mann verletzt.
Chemnitz Umland
Vorfahrtsfehler? 20.000 Euro Schaden bei Unfall in Burgstädt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Ein Mann wurde bei dem Crash am Freitagvormittag verletzt.

Am Freitagvormittag hat es auf der Neuen Herrenhaider Straße in Burgstädt gekracht. Laut Polizei war ein 73-Jähriger gegen 10.25 Uhr mit einem Renault von der Herrenhaider Straße auf die bevorrechtige Straße eingebogen. Dabei übersah er offenbar den Seat eines 61-Jährigen. Der Seat-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der...
