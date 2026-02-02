Vorfall an Haltestelle in Chemnitz: Polizei sucht jungen Zeugen

Chemnitz
Nach einem versuchten Raub in Gablenz sucht die Polizei einen unbekannten Jungen und Zeugen zu einem Vorfall an der Carl-von-Ossietzky-Straße.
Nach einem versuchten Raub am vergangenen Freitag in Gablenz sucht die Kriminalpolizei Chemnitz nun nach einem Zeugen. Gegen 15.40 Uhr sollen zwei mutmaßliche Täterinnen (14 und 15 Jahre) an der Haltestelle „Hans-Ziegler-Straße“ lautstark auf einen unbekannten Jungen eingewirkt haben. Laut einer Zeugin wirkte das Kind eingeschüchtert. Ob...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.