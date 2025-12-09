Vorstoß im Stadtrat: Legt Chemnitz bald Mindestpreise für Uber fest?

In der nächsten Stadtratssitzung gibt es mehrere Vorschläge zum Umgang mit Uber und der Preiskonkurrenz für Taxis. Womöglich wird Chemnitz eine der ersten Städte, die Mindestpreise für Mietwagen festlegt.

Seit Mitte Oktober ist es auch in Chemnitz möglich, sich per App eine Fahrt bei Uber zu buchen. Die dort vermittelten Mietwagenfirmen bestechen durch ihre niedrigen Preise. Weil sie rechtlich anders gestellt sind als Taxis und nicht an deren Tarifordnung gebunden sind, befürchten diese wiederum eine Marktverdrängung. „Wir beobachten bereits...