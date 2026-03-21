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Bei Gebäudesanierungen, Umbauten oder Abrissen werden Nist- und Rastplätze häufig übersehen und gehen dadurch verloren.
Bei Gebäudesanierungen, Umbauten oder Abrissen werden Nist- und Rastplätze häufig übersehen und gehen dadurch verloren. Foto: Stadt Chemnitz/KI-generiert
Bei Gebäudesanierungen, Umbauten oder Abrissen werden Nist- und Rastplätze häufig übersehen und gehen dadurch verloren.
Bei Gebäudesanierungen, Umbauten oder Abrissen werden Nist- und Rastplätze häufig übersehen und gehen dadurch verloren. Foto: Stadt Chemnitz/KI-generiert
Chemnitz
Vortrag in Chemnitz: Wie Sie Mauersegler und Fledermäuse retten können
Redakteur
Von Holk Dohle
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Gebäudebewohnende Vögel und Fledermäuse verlieren durch Sanierungen und Abrisse zunehmend ihre Lebensräume. Eine Veranstaltung des Umweltamtes Chemnitz informiert über mögliche Schutzmaßnahmen.

Das Umweltamt Chemnitz informiert am Dienstag, 24. März, ab 17 Uhr in der Naturschutzstation an der Adelsbergstraße über den Schutz gebäudebewohnender Vögel und Fledermäuse. In dem bebilderten Vortrag schildert Jens Börner, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, die Lebensweise dieser Tiere und spricht über notwendige Schutzmaßnahmen und...
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