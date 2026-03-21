Vortrag in Chemnitz: Wie Sie Mauersegler und Fledermäuse retten können

Gebäudebewohnende Vögel und Fledermäuse verlieren durch Sanierungen und Abrisse zunehmend ihre Lebensräume. Eine Veranstaltung des Umweltamtes Chemnitz informiert über mögliche Schutzmaßnahmen.

Das Umweltamt Chemnitz informiert am Dienstag, 24. März, ab 17 Uhr in der Naturschutzstation an der Adelsbergstraße über den Schutz gebäudebewohnender Vögel und Fledermäuse. In dem bebilderten Vortrag schildert Jens Börner, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, die Lebensweise dieser Tiere und spricht über notwendige Schutzmaßnahmen und...