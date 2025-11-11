Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Waffen und Crystal: Was Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Chemnitz fanden

Für einen 23-Jährigen endete am Montag eine Autofahrt durch Chemnitz in Untersuchungshaft.
Chemnitz
Waffen und Crystal: Was Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Chemnitz fanden
Von Susanne Kiwitter
Eingeschaltete Nebelscheinwerfer an einem Pkw überführten am Montag im Zentrum einen Mitfahrer.

Früher Abend am Montag in Chemnitz: Bei einer Verkehrskontrolle auf der Müllerstraße im Zentrum fällt den Beamten ein Toyota mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern auf – obwohl die Sicht klar war. Dumm gelaufen für einen von drei Mitfahrern. Bei der Kontrolle finden die Polizisten eine Druckluftwaffe, eine Softairwaffe und ein Schwert. Sie...
