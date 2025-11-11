Waffen und Crystal: Was Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Chemnitz fanden

Chemnitz
Eingeschaltete Nebelscheinwerfer an einem Pkw überführten am Montag im Zentrum einen Mitfahrer.
Früher Abend am Montag in Chemnitz: Bei einer Verkehrskontrolle auf der Müllerstraße im Zentrum fällt den Beamten ein Toyota mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern auf – obwohl die Sicht klar war. Dumm gelaufen für einen von drei Mitfahrern. Bei der Kontrolle finden die Polizisten eine Druckluftwaffe, eine Softairwaffe und ein Schwert. Sie...
