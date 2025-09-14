Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wann Deutschlands höchste Riesenrutsche im Sonnenlandpark Lichtenau öffnet

Die Erlebnispyramide (links) im Sonnenlandpark soll am 20. September eröffnet werden.
Die Erlebnispyramide (links) im Sonnenlandpark soll am 20. September eröffnet werden. Bild: Andreas Seidel
Die Erlebnispyramide (links) im Sonnenlandpark soll am 20. September eröffnet werden.
Die Erlebnispyramide (links) im Sonnenlandpark soll am 20. September eröffnet werden. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Wann Deutschlands höchste Riesenrutsche im Sonnenlandpark Lichtenau öffnet
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine neue Attraktion im Sonnenlandpark vor den Toren von Chemnitz verspricht Nervenkitzel: Eine 60 Meter hohe Erlebnis-Pyramide mit Riesenrutsche. Jetzt steht der Eröffnungstermin fest.

Es ist ein Millionenprojekt, mit dem der Sonnenlandpark in Lichtenau bei den Besuchern punkten will: die Erlebnis-Pyramide mit Riesenrutsche. Am Ende soll das Bauwerk mehr als 60 Meter hoch sein und damit den Rekord der Riesenrutschen weiterhin halten. Denn der Freizeitpark hat Konkurrenz beim Thema Riesenrutsche bekommen. Im Sauerland entsteht...
