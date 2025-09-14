Wann Deutschlands höchste Riesenrutsche im Sonnenlandpark Lichtenau öffnet

Eine neue Attraktion im Sonnenlandpark vor den Toren von Chemnitz verspricht Nervenkitzel: Eine 60 Meter hohe Erlebnis-Pyramide mit Riesenrutsche. Jetzt steht der Eröffnungstermin fest.

Es ist ein Millionenprojekt, mit dem der Sonnenlandpark in Lichtenau bei den Besuchern punkten will: die Erlebnis-Pyramide mit Riesenrutsche. Am Ende soll das Bauwerk mehr als 60 Meter hoch sein und damit den Rekord der Riesenrutschen weiterhin halten. Denn der Freizeitpark hat Konkurrenz beim Thema Riesenrutsche bekommen. Im Sauerland entsteht...